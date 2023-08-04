Во Владимире завершили расследование убийства, совершенного 7 лет назад

Фото с сайта СУ СКР по Владимирской области

Во Владимирской области завершено расследование уголовного дела об убийстве пожилой женщины в 2016 году. Обвинение было предъявлено 40-летнему местному жителю по статье "убийство, разбой".

В октябре 2016 года в квартире одного из домов во Фрунзенском районе нашли тело пожилой женщины. На нем было множество ножевых ранений, а из квартиры были похищены золотые украшения стоимостью почти 100 тысяч рублей. При этом, признаков незаконного проникновения в ее жилище не было. Преступление длительное время оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновного не прекращалась, подчеркивают в региональном Следкоме.

В 2023 году следователями второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) совместно с сотрудниками отдела криминалистики и оперативными сотрудниками регионального УМВД стали повторно отрабатываться лица из числа возможного окружения погибшей. Обстоятельства убийства и показания родственников указывали на то, что преступление совершил ее знакомый, которому она сама открыла дверь.

Было установлено, что ДНК биологического следа, обнаруженного на месте происшествия, совпадает с генотипом 40-летнего местного жителя. Выяснилось, что он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение телесных повреждений и хищение золотых украшений. Был установлен ломбард, куда мужчина сдал украшения.

После задержания мужчина изменял свои показания, выдвигая версии о наличии алиби и различных обстоятельствах, при которых он мог получить травмы осенью 2016 года и его биологические следы могли остаться в квартире погибшей.

Во время расследования было проведено 17 судебных экспертиз, более 90 допросов участников дела, очные ставки, опознание и следственные эксперименты. Все версии, выдвинутые стороной защиты, были опровергнуты.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.