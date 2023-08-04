Во Владимире судебные приставы наложили арест на здание комбината питания

фото с сайта судебных приставов Владимирской области

На принудительном исполнении в отделении судебных приставов Фрунзенского района Владимира находится исполнительное производство о взыскании больше двух миллионов рублей с комбината питания.

Предприятие задолжало деньги организациям, представляющих коммунальные услуги и некоторым другим.

Судебный пристав вынес постановления о запрете на осуществление действий по регистрации, об обращении взыскания на денежные средства должника. Но предприятие долги не погасило. Тогда пристав выехал на место и арестовал нежилое помещение площадью 619 квадратных метров.

После того, как истечет срок погашения долга, здание оценят и выставят на продажу.