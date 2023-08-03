В Центре ИЗО во Владимире открывается выставка памяти Владимира Ишутина

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4 августа в 16.00 в Центре пропаганды изобразительного искусства во Владимире откроется выставка, посвящённая памяти Владимира Ишутина – заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, почётного кинематографиста РФ, члена Союза кинематографистов и Союза журналистов РФ. Посетители смогут увидеть графические и живописные произведения автора, его керамические изделия, а также скульптуру, выполненную из дерева и шамота.

Основная часть экспозиции – портреты, на которых запечатлены современники автора: коллеги, друзья, герои фильмов, над которыми он работал в качестве оператора. Выставка будет работать по 3 сентября. Приобрести билеты можно и по Пушкинской карте.

Владимир Ишутин родился 15 июня 1943 года в городе Медногорске Оренбургской области, в 1972 году окончил кинооператорский факультет ВГИКа, около 10 лет работал на молдавской киностудии. В наш регион он приехал по направлению от Ленинградской студии документальных фильмов в 1974 году и остался здесь жить и работать. Основной профессиональной сферой деятельности Владимира Ишутина был кинематограф, но он также занимался живописью, рисунком, скульптурой.