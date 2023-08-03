Владимирские полицейские поймали мошенника, который обманул пенсионерку на 100 тысяч рублей

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В конце июля сотрудники уголовного розыска Отделения МВД России по Киржачскому району совместно с коллегами из управления уголовного розыска регионального УМВД России установили местонахождение 20-летнего молодого человека, подозреваемого в мошенничестве.

Весной текущего года 82-летней женщине позвонили и сообщили о том, что ее внучка получила тяжелые травмы в ДТП. Уверенный голос незнакомца не оставил сомнений в том, что на ее лечение нужно срочно собрать деньги. Следуя указаниям звонившего, все свои сбережения – 100 тысяч рублей, бабушка передала прибывшему курьеру, сообщили в областном УМВД.

Курьером оказался 20-летний уроженец Калужской области. Деньги, с вычетом процента за так называемую «работу», злоумышленник сразу перевел на указанные «куратором» счета в ближайшем банкомате, после чего уехал из Киржачского района.

Скрывавшийся в Калужской области молодой человек был задержан и доставлен во Владимирский регион. Он во всем признался. На него заведено и расследуется уголовное дело. Молодой человек находится под стражей. Сейчас он проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений