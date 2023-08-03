В Коврове обнаружили высокопатогенный птичий грипп

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Ковровская районная ветеринарная станция сообщает о возникновении эпизоотического очага высокопатогенного гриппа птиц с садово-огородном товариществе №5 АО «Ковровский экскаваторный завод».

О заболевании и падеже кур сообщил местный житель. После этого был отобран патматериал от трупа, биоматериал от живых кур и отправлен во Владимирскую областную ветлабораторию. При исследовании был получен положительный результат.

В связи с этим, на территории садового участка в СОТ № 5 АО "КЭЗ" установлен карантин. Территория в радиусе 7 км от эпизоотического очага объявлена угрожаемой зоной. Это территория всего Коврова, также часть территории Малыгинского, Клязьминского и Новосельского сельских поселений.

В угрожаемой зоне будет проводиться вакцинация птицы в хозяйствах, отбор проб для исследования на ВГП. Также будет определена зона наблюдения, в которой будет проводиться клинический осмотр птицепоголовья и отбор проб для исследования на ВГП.

Напомним, что ранее в Ковровском районе было зафиксировано 6 очагов африканской чумы свиней.