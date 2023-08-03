Спикер Заксобрания Владимир Киселёв отмечает 65 лет

фото Законодательного Собрания Владимирской области

Сегодня, 3 августа, свой день рождения празднует председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселёв. Ему исполнилось 65 лет.

Владимир Николаевич родился во Владимире. Окончил Владимирский политехнический институт по специальности «Инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры». В 1975 году начал работать на заводе «Электроприбор». С 1976 по 1978 год проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках.

С 1982 года работал на выборных должностях в партийных структурах от секретаря комитета комсомола до заведующего организационным отделом райкома партии, в том числе с 1984 по 1987 годы был первым секретарём Владимирского горкома ВЛКСМ. С 1989 по 2002 год возглавлял различные предприятия и организации во Владимирской области.

В 2002 году был назначен первым заместителем главы города Владимира. Работал заместителем председателя Владимирского городского Совета народных депутатов, председателем правления Владимирского городского ипотечного фонда.

С 2005 года - первый заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области. В марте 2009 года, октябре 2013 года и сентябре 2018 года избран председателем Законодательного Собрания и до сих пор им является.

В соцсетях Владимира Киселёва поздравил губернатор Александр Авдеев.

«Это законотворец с бесценными знаниями и опытом, уважаемый руководитель и наставник для подчинённых, надёжный товарищ для коллег, однопартийцев и воздушно-десантного боевого братства, человек, который знает и любит родную Владимирскую область и по-настоящему много делает для её жителей. Рад работать вместе с Вами. Впереди у нас много задач, планов и перспектив по развитию региона. От всей души желаю Вам дальнейших успехов на профессиональном и общественном поприще, счастья и благополучия в Вашей большой и дружной семье и всего самого, самого доброго! » - написал глава региона.