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НовостиОбщество3 августа 2023 11:37

Из Коврова в зону СВО отправили добровольцев

До отправки все они прошли занятия на полигоне
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Елены Фоминой в ВКонтакте

фото со страницы Елены Фоминой в ВКонтакте

3 августа в Коврове состоялась отправка военнослужащих в зону СВО. Она проходила на площади перед зданием администрации города. В ней приняли участие глава администрации города Коврова Елена Фомина, представители общественных организаций и духовенства.

Глава города пожелала военнослужащим успешно выполнить поставленные боевые задачи, вернуться домой с победой живыми и здоровыми.

Как сообщили в ковровской администрации, все убывающие военнослужащие до отправки проходят занятия на полигоне. Некоторые из них имеют навыки по своим военно-учетным специальностям, а также боевой опыт в локальных конфликтах. Практическую подготовку личного состава проводят опытные инструктора с учетом особенностей проведения СВО.

С личным составом проводятся курсы теоретических и практических занятий по огневой, тактической, специальной, технической, медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите, а так же обращению с вооружением и военной техникой.