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НовостиОбщество3 августа 2023 11:17

Больше 7 тысяч владимирских семей получили выплаты на 3 и последующего ребенка

Ежемесячно такие семьи получают по 13 526 рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С начала года Во Владимирской области ежемесячную денежную выплату на третьего и (или) последующего ребёнка до 3-х лет в размере 13 526 рублей получили 7076 семей. Об этом сообщает региональное правительство.

Выплата назначается, если ребёнок рождён до 31 декабря 2022 года. При этом доходы семьи не должны превышать среднедушевые доходы населения области (30497 рублей). Заявление о назначении выплаты подаётся в отделы соцзащиты по месту жительства.

Нацпроект «Демография» также помогает семьям воспользоваться технологиями ЭКО за счет средств базовой программы ОМС. С начала года в регионе проведено более 330 циклов ЭКО.