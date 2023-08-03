Во Владимирской области стало меньше изнасилований и грабежей

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За полгода органами внутренних дел Владимирской области было рассмотрено более 169 тысяч сообщений и заявлений от жителей, зарегистрировано 8 013 преступлений.

Раскрываемость преступлений составила 61,4%, что превышает среднероссийский (58,7%) и среднеокружной показатели (57,2%).

Как сообщают в региональном УМВД, сократилось количество таких преступлений как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (на 9,3%), изнасилований и покушений на изнасилование (на 30,3%), грабежей (на 28,6%). Не допущено роста убийств. Раскрываемость по этим видам преступлений составила 100 процентов, грабежей - 90,3 процента.

Выросла раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT-технологий (с 4,7% до 15,8%) и связанных с незаконным оборотом наркотиков (с 63,9% до 72,4%).

Вместе с тем, начальник УМВД полковник полиции Валерий Медведев отметил, что повышенного контроля требует работа по раскрытию преступлений «прошлых лет», краж имущества, транспортных средств, хищения мобильных телефонов. Здесь произошло незначительное снижение раскрываемости.