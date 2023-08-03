За первое полугодие владимирских перевозчиков оштрафовали на 4,5 миллиона рублей

фото с сайта мэрии

Во Владимире продолжается работа по совершенствованию пассажирских перевозок на маршрутах городского общественного транспорта. В частности, закупаются новые автобусы и троллейбусы, идет поиск водителей, кондукторов, специалистов по ремонту техники.

Также продолжается работа над комплексной схемой организации общественного транспорта. Она должна адаптировать маршруты общественного транспорта к реальным пассажиропотокам. Схему планируют представить общественности осенью этого года.

Наряду с этим, сотрудники управления транспорта и связи мэрии мониторят качество обслуживания пассажиров. В 1 полугодии за нарушение условий контрактов комиссия приняла решение о наложении на перевозчиков штрафов на сумму более 4,5 миллиона рублей.

В мэрии подчеркивают, что ситуацию с общественным транспортом удалось стабилизировать и даже улучшить. Если в январе этого года в рейсы выходило около 70% подвижного состава от объема, прописанного в контракте, то на 1 августа этот показатель достиг почти 90%.