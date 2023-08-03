Во Владимире 14 домов на 7 часов останутся без газа

. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Администрация города Владимира сообщает об очередном случае приостановки подачи газа в дома владимирцев. 9 августа 14 домов временно не смогут воспользоваться своими газовыми плитами.

С 9 до 16 часов из-за ремонтных работ на газопроводе высокого давления будет полностью остановлена подача газа по следующим адресам:

- улица Верхняя Дуброва, дома №№40, 41, 41-а, 49;

- улица Элеваторная, дом №1;

- улица Производственная, дома №№3, 7, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 34.

Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» приносит жителям города извинения за доставленные неудобства. Стоит отметить, что практически всегда эти работы проводятся в будние дни в рабочее время, чтобы данные неудобства коснулись минимального числа людей.