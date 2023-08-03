Во Владимире молодой парень украл у 52-летнего соседа 90 тысяч с карты

. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Во Владимире произошла история, которая показывает, что порой доверять нельзя даже соседям, с которыми ты давно знаком. Буквально на днях в полицию обратился 52-летний мужчина, который пожаловался на то, что с его банковского счета украли 90 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, мужчина рассказал, что потерял банковскую карту, а когда проверил свой счет, выяснил, что денег на ней нет. Полицейские начали спрашивать, кто имел доступ в квартиру и выяснили, что мужчине с покупкой продуктов уже некоторое время помогал 21-летний сосед. Причем мужчина давал ему карту для оплаты покупок. Так он узнал пароль.

Уже потом выяснилось, что молодой человек как-то был в гостях у мужчины и увидел карту на полу. Он потихонечку взял ее, а потом воспользовался ею. Доказательства этого полицейские обнаружили в том самом супермаркете, где парень покупал продукты. Камера видеонаблюдения, установленная в холле супермаркета, записала момент, когда парень снимал деньги в банкомате. Когда его поймали, на руках у него оставалось лишь 25 тысяч рублей, остальное он потратил.

Деньги молодой человек вернул, а остальное обещал возместить. Дело на него все равно завели.по статье «Кража, совершенная с банковского счета».