Владимирцы стали чаще брать ипотечные кредиты

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За первое полугодие жители Владимирской области оформили 6637 ипотечных кредитов, что на 60% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Объем выданных кредитов составил более 20,1 млрд рублей (на 72% больше).

Большинство жителей региона предпочитают оформлять ипотеку на вторичном рынке. Таких ипотечных кредитов оформлено 5198, на первичном рынке — 1439. При этом процентная ставка на жилье от застройщика выгоднее: в июне этого года по кредитам на первичное жилье она составила 6,3% годовых, на готовое жилье — 10,2%.

Средний размер ипотечного кредита возрос до 3 млн рублей, а срок ипотеки составил 23 года. В целом ипотечный кредитный портфель увеличился на 22%, на начало июля владимирцы были должны банкам по ипотечным кредитам 97,8 млрд рублей. При этом жители региона являются ответственными заемщиками: доля просроченной задолженности снизилась до 0,36% кредитного портфеля.

«Ипотека с низким первоначальным взносом наиболее рискованна, поскольку заемщики, не сумевшие накопить значительный взнос, гораздо чаще испытывают проблемы с обслуживанием долга и имеют повышенный уровень кредитного риска. И если доля кредитов с низким взносом будет расти, кредитные портфели банков будут более уязвимы», — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.