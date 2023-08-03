Во Владимире недоношенного новорожденного отправили на вертолете в федеральную клинику

фото со страницы ОДКБ в ВКонтакте

Во Владимире недоношенного новорожденного из ОДКБ увезли санавиацией в федеральную больницу в неонатальном кувезе. В транспортировке малыша приняла участие команда регионального Центра медицины катастроф.

Во время проведения санитарно-авиационной транспортировки медицинский персонал может столкнуться с воздействием таких внешних факторов, как ускорение, тряска, барометрическое давление, яркий свет, звук, вибрация.

Специализированное оборудование, включающее неонатальный кувез с удобным доступом для новорожденных, монитор для контроля витальных функций организма, аппарат искусственной вентиляции легких для поддержания дыхательной функции позволяют не перекладывать новорожденного и не отключать от проводимой интенсивной терапии при подъеме на спецборт и спуске в реанимобиль.