Во Владимирской области увеличилось количество случаев порчи имущества РЖД

фото с сайта регионального Правительства

За 6 месяцев этого года на Горьковской железной дороге, которая проходит через Владимирскую область, значительно выросло количества случаев порчи имущества и вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Было зафиксировано 15 случаев, а в прошлом году всего 4.

Как сообщает региональное Правительство, в 8 случаях на железнодорожные пути были положены посторонние предметы, в 5 случаях – повреждены элементы устройств сигнализации, централизации и блокировки, в том числе были умышленные поджоги релейных шкафов, в 2 случаях – разоборудовано верхнее строение пути.Сотрудники ФСБ задержали 11 человек, 6 из которых – школьники 13-16 лет.

Уголовная ответственность предусмотрена по статьям «Кража», «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», «Хулиганство», «Вандализм» и «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Административная ответственность наступает по статьям «Действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте и метрополитене» и «Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования».

Компания РЖД отмечает, что наложение на рельсы посторонних предметов, закидывание поездов камнями могут стать причиной гибели людей.