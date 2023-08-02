Ветеран Великой Отечественной войны из Владимира отметил столетие

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2 августа свой 100-летний юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны, житель города Владимира Илья Максимович Шибков. Во дворе дома №1 по улице Лакина, где живет юбиляр, его поздравили представители мэрии и горсовета, областного военкомата, ветеранских организаций, воины Владимирского гарнизона, педагоги и школьники, соседи.

Церемония поздравления юбиляра началась с оглашения поздравительной телеграммы Президента России Владимира Путина. Глава государства поблагодарил Илью Максимовича за вклад в Победу нашего народа над фашизмом, пожелал ветерану здоровья и стойкости духа.

Илья Максимович Шибков в мае 1942 года 19-летним юношей был призван в ряды Красной Армии и направлен на курсы артиллеристов в город Чебаркуль. После окончания курсов в звании младшего лейтенанта получил назначение в 208-й минометный полк на должность командира огневого взвода. Боевое крещение принял в марте 1943 года на Курской дуге. В первых боях был контужен. После лечения продолжил службу, дошел до Берлина. Отмечен орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией» и другими.