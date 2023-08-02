В Киржаче чиновник лишил городской бюджет 128 миллионов рублей

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Прокуратура Киржачского района установила, что предприятие «Завод Автосвет» с 2012 по 2016 год на основании договора аренды, заключенного с администрацией, использовало земельный участок в черте Киржача под полигон промышленных гальванических отходов. В 2016 году договор аренды был расторгнут.

Как сообщают в надзорном ведомстве, должностное лицо администрации для погашения имевшейся у подведомственного муниципального предприятия задолженности перед АО «Завод Автосвет» в размере почти 24 миллиона рублей, включило в соглашение о расторжении договора аренды условие, в соответствии с которым обязанность по рекультивации нарушенных размещением полигона земель возлагалось на администрацию города.

«Завод Автосвет» обязан был финансировать рекультивацию лишь путем уступки в пользу городской администрации права требования указанного долга. Однако итоговая стоимость выполнения работ по рекультивации превышает 152 миллиона рублей.

Таким образом, бюджету администрации Киржача причинен ущерб на сумму свыше 128 миллионов рублей.

Региональный следком завел уголовное дело по статье "злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия".