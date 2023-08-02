В Коврове накрыли экстремистскую религиозную ячейку "Свидетелей Иеговы"

Фото УФСБ России по Владимирской области.

Управление ФСБ России по Владимирской области выявила в Коврове ячейку экстремистского религиозного объединения "Свидетей Иеговы". На ее 68-летнего руководителя завели уголовное дело.

Как сообщили в УФСБ, мужчина являлся руководителем указанной общины и при этом знал о том, что в России в апреле 2017 года «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в его состав 395 местных организаций были признаны экстремистскими. Это подразумевало, что все местные ячейки должны были быть ликвидированы. Однако мужчина продолжил вести активную деятельность общины. На момент его задержания ковровская ячейка «Свидетелей Иеговы» насчитывала в своем составе более 60 человек, осуществляла вербовку новых адептов, а также вела финансовую и пропагандистскую работу.

В июле 2023 года Ковровский городской суд признал мужчину виновным и приговорил его к 2 годам 7 месяцам исправительной колонии общего режима. При этом в течение трех лет он не имеет права заниматься деятельностью, связанной с руководством и работой в общественных организациях. Ограничение свободы продлится 1 год. Приговор в законную силу не вступил.