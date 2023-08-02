Во владимирском магазине продавец-кассир предложила полицейскому взятку в 100 тысяч рублей

фото с сайта областного УМВД

27 июля сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского УМВД проводили проверку одной из торговых точек, расположенных на улице Московское шоссе в областном центре.

Во время проверки 27-летний продавец-кассир магазина предложил оперуполномоченному 100 тысяч рублей за прекращение проверки. Полицейский предупредил, что за это грозит уголовная ответственность, но продавца это не остановило. Находясь в подсобном помещении магазина, он выложил на стол перед сотрудником полиции пачку пятитысячных купюр, Оперативник от взятки отказался и сообщил в дежурную часть полиции, рассказали в областном УМВД.

На мужчину завели уголовное дело по статье "покушение на дачу взятки должностному лицу". Сейчас он находится под стражей.