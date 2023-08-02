Во Владимирской области начнут развивать регби

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

Губернатор Александр Авдеев встретился с председателем высшего совета Спортивной федерации (союза) регби России Игорем Артемьевым и президентом Федерации регби Владимирской области Романом Мусихиным. Было подписано соглашение о сотрудничестве.

Как сообщил глава региона в своем телеграм-канале, с потенциальным инвестором уже обсудили возможности создания инфраструктуры для занятий и соревнований по регби возле отеля «Жемчужина» на Южном шоссе рядом с Владимиром. Правительство области готово оказать административную поддержку.

«Я верю, что спортивные инициативы очень перспективны для Владимирской области. Люди у нас любят спорт. Почти 60% наших земляков ведут активный образ жизни. И они открыты новому. С удовольствием пробуют занятия кёрлингом в Муроме, гольфом – в Доброграде. А регби-7 вошло в олимпийскую программу раньше этих двух дисциплин, в 2009-м. Крупные соревнования, наличие инфраструктуры привлекут в регион туристов, которые любят активный досуг», - уверен Александр Авдеев.