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НовостиПроисшествия2 августа 2023 11:52

На Владимирскую область надвигается гроза

Порывы ветра могут достичь 15-17 метров в секунуд
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главное управление МЧС России по Владимирской области сообщает о том, что ближайшие 2-4 часа во Владимире и по области с сохранением в вечерние часы ожидается гроза с дождём, местами сильным. Порывы ветра могут достигать 15-17 метров в секунду.

Такие погодные явления повышают риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушений в работе водоотводящих систем дождевых стоков, увеличения количества ДТП на трассах местного и федерального значения, повреждения сельскохозяйственных культур.

Жителей региона просят не оставлять транспорт под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.