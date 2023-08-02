В Селивановском районе женщина зарезала мужа, потому что он не хотел гулять с собакой

. Фото: Иван ВИСЛОВ

Селивановский районный суд вынес приговор местной жительнице. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Установлено, что вечером 31 января 2023 года осужденная и ее муж находились в одном из домов поселка Красная Горбатка, оба были пьяны. Между ними возник спор, кому идти гулять с собакой. Женщина взяла кухонный нож и ударила мужа в живот. Испугавшись того, что она сделала, женщина вызвала «скорую помощь», после чего побежала в соседний дом, где живет полицейский, и рассказала ему об обстоятельствах произошедшего, сообщает областная прокуратура.

Мужчина скончался в Селивановской ЦРБ от проникающего ранения живота с повреждением брюшной аорты, сопровождавшимся массивным кровоизлиянием.

Суд признал женщину виновной приговорил ее 6 годам колонии общего режима.