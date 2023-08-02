Жители Владимирской области покупали выдуманные сорта томатов, вишни и голубики

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С начала года во Владимирской, Костромской и Ивановской областях инспекторами Управления Россельхознадзора было проведено 24 проверки. Было выявлено 350 сортов семян овощей и саженцев плодово - ягодных культур, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

В частности, были выявлены: томат «Абрикосовый», «Анна-роза», перец сладкий «Арчи», яблоня «Антоновка десертная», «Медуница», абрикос «Триумф северный», вишня «Владимирская урожайная», голубика «Блюджей», «Дарроу», «Эрлиблю», «Эллиот», «Патриот» и другие. Документы, подтверждающие сортовые и посевные качества, продавцами также не представлены.

Отсутствие сортов семян в Госреестре говорит о том, что семенной материал не прошел необходимые испытания.

Управлением Россельхознадзора контролируемым лицам было объявлено 24 предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства. Мониторинг интернет-площадок, где торгуют семенами и посадочными материалами, продолжается.