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НовостиПроисшествия2 августа 2023 10:21

Владимирца, подозреваемого в убийстве посетителя бара, отправили в СИЗО на два месяца

Сторона защиты предлагала избрать другую меру пресечения
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото со страницы Октябрьского районного суда в ВКонтакте

фото со страницы Октябрьского районного суда в ВКонтакте

2 августа Октябрьским районным судом Владимира рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя о заключении под стражу мужчины, обвиняемого в убийстве.

Владимирец обвиняется в том, что 31 июля, находясь в баре на улице Мира, из-за внезапно возникшей неприязни, он ударил посетителя ножом в шею, а потом в правое плечо. От травм мужчина скончался на месте.

В суде отмечают, что сторона защиты полагала возможным избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако судья решил иначе. Обвиняемого заключили под стражу на 2 месяца, то есть до 30 сентября включительно.