Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 августа 2023 10:11

Во Владимирской области за два дня из леса вывели четырех заблудившихся грибников

Отряд "ЛизаАлерт" каждый день выезжает на поиски потерявшихся
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото отряда "ЛизаАлерт"

фото отряда "ЛизаАлерт"

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" продолжает делиться историями спасения заблудившихся грибников. За последние двое суток они вывели из леса четырех человек.

31 июля в отряд поступила заявка на поиск 76-летней Зинаиды Староверовой. Она ушла в лес из СУ Крутые берега, Киржачского района, но выйти самостоятельно не смогла, плюс ко всему у нее плохой слух. На место выехали поисковики из Владимира, Киржача, Покрова, Струнино и Московской области, а также местные жители.

Во время поиска поступило сообщение о том, что в Киржачском районе пропала еще одна бабушка - 85-летняя Зинаида Кузнецова. У нее полная потеря слуха. На место выехала координатор и региональный представитель Марина Дедиц. В штаб поехали поисковики из Орехово-Зуево, Владимира, Судогды и Александрова, к поискам присоединились местные жители.

1 августа в 6 часов утра нашли 85-летнюю бабушку, а через час первую "потеряшку". ОБе живы и здоровы.

Вечером 1 августа отряд отправился на поиски еще одной 85-летней пенсионерки, которая потерялась в лесу Киржачского района. Также ушел за грибами и не вернулся 75-летний мужчина из Гусь-Хрустального района. Обоих нашли уже 2 августа. Сейчас их жизни ничто не угрожает.