Житель Александрова, заставивший сына ударить битой подростка, получил условный срок

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Александрове вынесли приговор местному жителю, заставившему своего несовершеннолетнего сына побить битой подростка.

Установлено, что около 18 часов 22 апреля этого года мужчина, узнал, что между его ребенком и другим подростком произошел конфликт. После этого он приехал на стадион «Рубин», расположенный в поселке Балакирево, дал сыну биту и заставил в присутствии других детей несколько раз ударить обидчика. 15-летний подросток получил ушибы и ссадины.

Приговором суда виновному назначено лишение свободы на 2 года 8 месяцев условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, с него взыскан причиненный моральный вред в размере 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.