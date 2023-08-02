Учитель истории школы № 15 Владимира претендует на премию «Знание»

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В этом году российское общество «Знание» получило более 13 тысяч заявок на главную просветительскую премию страны. Главные тренды среди заявок - патриотические проекты, а также инициативы, нацеленные на развенчание фейков о нашей стране, на воспитание любви к родному краю и Родине. Внимание также уделяется профориентационным проектам и популяризации направлений, важных для российской экономики.

Владимирская область подавала 60 заявок на «Знание.Премия». В итоге главным претендентом стал учитель истории школы № 15 Владимира Сергей Курасов. Он заявлен в номинации «За просветительскую деятельность в школе». Педагог разработал множество программ по изучению и преподаванию региональной истории, составил олимпиады и диктанты для школьников.За свою активную деятельность в области краеведения Сергей Курасов получил благодарность Президента РФ.

В октября-ноябре на сайте премии и в социальных сетях пройдет традиционное народное голосование, которое определит лауератов премии. Также голосованием среди детско-юношеской аудитории будет выбран победитель в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии детей "Выбор Первых"».

Всего будут определены 27 лауреатов в 17 номинациях. Торжественная церемония вручения просветительской награды Знание.Премия состоится в конце ноября в Москве.

Внимание также уделяется профориентационным проектам и популяризации направлений, важных для российской экономики, в том числе химической промышленности, инженерному делу, искусственному интеллекту и большим данным.