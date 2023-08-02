Сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова покинет Совет Федерации

фото со страницы Ольги Хохловой в ВКонтакте

Как минимум 13 сенаторов покинут Совет Федерации после региональных выборов, которые пройдут 10 сентября. Они не попали в тройки кандидатов, выдвигаемых кандидатами в губернаторы, либо не идут на выборы в региональный парламент, сообщают Ведомости.

Заксобрания выбирают будущего представителя в верхней палате парламента после выборов из своего состава. В общей сложности потенциально после 10 сентября могут смениться 44 члена Совфеда. Но уже точно известно, что СФ покинет сенатор от Владимирской области Ольга Хохлова.

Напомним, что ее назначили сенатором еще в 2018 году. Тогда, делая презентацию, Ольга Хохлова говорила, что проработала в ЗС два созыва, что знает вопросы, которые рассматривает СФ. Считает, что главное — это работа над федеральным бюджетом, поддержка здравоохранения, культуры и других социальных статей.