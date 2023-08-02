За организацию игорного бизнеса житель Гусь-Хрустального заплатит 300 тысяч рублей

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Житель Гусь-Хрустального признан виновным в организации и проведении азартных игр.

Установлено, что в 2019 году мужчина приобрел 25 персональных компьютеров с установленным на них программным обеспечением, которое позволяло играть в азартные игры. Он поставил компьютеры в два нежилых помещения в Гусь-Хрустальном, фактически организовав два игорных клуба.

Как сообщают в областной прокуратуре, к участию в проведении азартных игр он привлек 4 знакомых женщин, которые допускали участников к игровому оборудованию, принимали деньги от игроков, переводили их на выбранный игроком персональный компьютер, выдавали выигрыши.

Заведения работали круглосуточно. При этом в целях конспирации двери в помещения клубов всегда были закрыты, клиентов пускали только по предварительному звонку.

В феврале 2021 года незаконное проведение азартных игр было пресечено полицейскими, игровое оборудование изъято.

Приговором суда мужчине назначен штраф 300 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.