За неделю во Владимирской области подтверждено 25 случаев коронавируса

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшую неделю лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

6 заболевших в Ковровском районе, 4 - в Муромском районе, по 3 случая в Гусь-Хрустальном районе и Владимире, по 2 случая в Камешковском и Петушинском районах, по 1 заболевшему в Кольчугинском, Юрьев-Польском, Киржачском, Гороховецком и Суздальском районах.

96% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 4% случаев выявлены активно без наличия симптомов (самостоятельно обследование; обследование контактных; обследование перед госпитализацией и тп).