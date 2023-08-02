Во Владимире начался ремонт школы №1

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Вот и стартовал ремонт школы №1 во Владимире. Как сообщила пресс-служба администрации города Владимира, работники из организации "Владимирреставрация" уже начали ремонтные работы внутри здания.

В общей сложности, подрядчик должен выполнить два крупных ремонта - ремонт внутренних помещений и кровли. Первый должен быть закончен до 31 августа, второй к 1 ноября. При этом стоимость работ по первому контракту составляет 3 миллиона 437 тысяч рублей. На ремонт кровли понадобится чуть более 8 миллионов рублей. При этом ремонт кровли не должен помешать учебному процессу, уверяют в мэрии.

Напомним, что о необходимости ремонта заговорили после весенних событий. В марте 2023 года часть штукатурки с фасада здания школы упала на 15-летних школьников. Врачи диагностировали у детей сотрясение мозга. В апреле уже внутри самой школы осыпалась часть потолка. Но там обошлось без пострадавших.