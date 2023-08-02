В Коврове с пятого этажа выпал ребенок

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В социальных сетях Коврова появилась запись с видеорегистратора, на которой видно, как с пятого этажа дома упал маленький ребенок.

Очевидцы рассказывают, что на вид ребенку 3-4 года, вся голова была в крови. Рядом с ним лежала москитная сетка. Проходящие мимо люди сразу же вызвали скорую помощь, на улицу выбежала мама ребенка. Говорят, что она пришла домой после ночной смены и уснула.

По словам жителей Коврова, ребенок находится в реанимации.

Следственный комитет по Владимирской области выехал на место происшествия, сейчас проводится проверка. О других деталях ЧП в ведомстве обещают рассказать позже.