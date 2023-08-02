Владимирцы стали меньше жаловаться на банки

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В первом полугодии 2023 года жители Владимирской области направили в Банк России 923 обращения. Это на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее снижение количества жалоб произошло в сфере страхования.

За январь-июнь этого года число обращений, касающихся услуг банков, уменьшилось на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 442. Жалобы, связанные с санкциями, стали редкостью. Обращения по темам потребительского кредитования остались на том же уровне — 131 обращение, а количество вопросов по ипотеке возросло — за первое полугодие направлены 37 писем, тогда как годом ранее их было 29. Владимирцы стали чаще сообщать и о случаях мошенничества — количество таких обращений возросло с 26 до 43.

В сфере микрофинансирования число обращений сократилось на четверть до 139. Меньше жалоб стало во вопросам возврата задолженности и навязывания дополнительных платных услуг при заключении договора.

Количество жалоб на страховщиков уменьшилось на 40%, до 116. В сегменте страхования по-прежнему преобладают жалобы по оформлению полисов ОСАГО, — 74 обращения. Вопрос справедливого назначения коэффициента бонус-малус (КБМ) при оформлении ОСАГО поднимался в 42 жалобах.