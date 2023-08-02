Во Владимире ледовый дворец "Полярис" готовится к открытию

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

Во Владимире «Полярис» готовится к открытию ледовой арены.

Сейчас тренировочных площадок для юных хоккеистов и фигуристов не хватает. На весь город действует один ледовый дворец «Владимир» на проспекте Ленина. Частный комплекс «Полярис», который мог взять на себя часть нагрузки, не заливал лед с марта 2020 года.

«Родители спортсменов просили помочь с возобновлением его работы. В прошлом ноябре мы договорились об этом с собственником «Поляриса» Алексеем Андреевым. В течение этого года в комплексе идет реконструкция, чтобы адаптировать его к изменившимся за 13 лет со дня его создания нормативам, сделать еще более удобным для занятий. Выполняется благоустройство. На 2-3 недели задерживается поставка оборудования, поэтому любителей покататься на коньках «Полярис» рассчитывает принять не с 1 сентября, а в конце месяца», - сообщил глава региона Александр Авдеев в своем телеграме.

В октябре-ноябре в ледовый дворец переедет хоккейный клуб «Русичи». А в ледовом дворце «Владимир» останутся заниматься юные фигуристы.