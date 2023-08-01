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НовостиОбщество1 августа 2023 14:06

Во Владимирской области открываются ещё два пункта отбора военнослужащих по контракту

Они появятся в Коврове и Александрове
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
Фото Правительства Владимирской области.

Фото Правительства Владимирской области.

Правительство Владимирской области сообщает, что во Владимирской области появятся еще два пункта отбора военнослужащих по контракту. Они позволят облегчить работу областного пункта во Владимире на улице 1-й Пионерской, 92.

«На текущей неделе в Коврове и Александрове заработают пункты отбора военнослужащих по контракту. Туда смогут обратиться не только жители этих городов и районов, но и любой желающий стать контрактником», – отметил областной военный комиссар Юрий Гусаров.

Для определения годности гражданина по здоровью на пункте отбора работают медики. Если отсутствуют медицинские противопоказания, гражданин проходит оформление документов и в течение суток – двух поступает на военную службу по контракту. При этом каждому заключившему контракт с Минобороны России положены две единовременные выплаты: федеральная в 195 тысяч рублей и региональная в 100 тысяч рублей.

Подать заявку на службу по контракту можно через портал Госуслуг, на сайте Минобороны России или на ресурсе службапоконтракту.рф. Подробную информацию можно получить по телефону +7(4922)40-15-88 или непосредственно в пунктах отбора на службу по контракту во Владимире (ул. 1-я Пионерская, 92), Коврове (ул. Фурманова, 33) и Александрове (ул. Свердлова, 37).