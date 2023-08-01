Во Владимирской области прокуратура проверит мать, у которой попросили забрать детей в эфире Первого канала

фото областной прокуратуры

Прокуратура Владимирской области организовала проверку по фактам, изложенным в программе «Мужское и женское», о нарушении прав несовершеннолетних.

На передачу обратилась жительница Александрова Алена Кочубей. Женщина хочет лишить родительских прав свою троюродную сестру. Алена с мужем хочет взять опеку над племянником из-за аморального образа жизни матери. Всего у Юлии трое детей, которые проживают в разных семьях. Восьмилетний Артем живет со своей тетей Аленой, 11-летняя Полина – с отцом Эдуардом, младшая дочь, трехлетняя Саша, находится у бабушки.

Как сообщили в областной прокуратуре, во время проверки будет дана оценка всем изложенным обстоятельствам, в том числе, условиям проживания детей, а также действиям и бездействию органов опеки Александровского района.

Восстановление нарушенных прав несовершеннолетних находится на контроле прокуратуры региона.