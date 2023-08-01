Из Владимирской области в зону СВО отправились еще 34 добровольца

фото регионального Правительства

Из Владимирской области в зону СВО отправились еще 34 наших земляка, сообщает телеграм-канал Правительства Владимирской области.

Церемония проводов по традиции проходила у здания ДК Молодежи на улице Мира. Добровольцам сказали напутственные слова заместитель областного военного комиссара Владимир Корало, генерал-лейтенант в отставке Геннадий Саенков, представители Правительства Владимирской области, члены «Боевого братства», волонтёры, родные и друзья.

«Решил пойти служить еще раз за свою Родину, чтобы наши братья, сестры, все жили спокойно, ходили по улице и не боялись. А еще — гордились теми, кто их защищает. Опыт у меня есть», - прокомментировал военнослужащий Назар.

Напомним, что добровольцев для службы в зоне СВО во Владимирской области набирают с конца мая. За это время уже немало военнослужащих заключили контракты с Министерством обороны.