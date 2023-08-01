Во Владимире задержали подозреваемого в убийстве мужчины в баре

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональный Следком возбудил уголовное дело по факту убийства 45-летнего жителя Владимира.

По данным следствия, 31 июля в одном из кафе, расположенном на ул. Мира, между двумя посетителями возник конфликт, в ходе которого 43-летний мужчина нанес другому удары ножом, от которых потерпевший скончался на месте.

Подозреваемого задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Владимиру. Они получили информацию о срабатывании тревожной сигнализации на охраняемом объекте. Оперативно прибыв по указанному адресу, правоохранители выяснили, что мужчина убил другого и скрылся.

Ориентировка на подозреваемого была передана всем находившимся на маршрутах патрулирования нарядам Росгвардии и полиции. Спустя непродолжительное время росгвардейцы заметили схожего по приметам мужчину. На его одежде имелись пятна бурого цвета и при задержании он оказал сопротивление.

Уже допрошены очевидцы преступления, назначены необходимые судебные экспертизы, решается вопрос о заключении под стражу и предъявлении обвинения.