Владимирские врачи спасли роженицу с редким осложнением

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17 июля из Александровской районной больницы с помощью вертолета в ОКБ эвакуировали 35-летнюю роженицу. После родов двойни у нее развилось осложнение, известное как HELLP-синдром.

В отделении реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения №2 Центра анестезиологии и реаниматологии ОКБ ей был установлен диагноз: атипичный гемолитико-уремический синдром. Это редкое системное угрожающее жизни заболевание, приводящее к множественным повреждениям органов, с высоким риском материнской смертности или инвалидизации.

В ОКБ женщине провели комплексное интенсивное лечение, к которому подключились одновременно анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, нефрологи, гематологи. Правильность выбранной тактики была подтверждена в ходе телемедицинских консультаций со специалистами ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова.

Благодаря профессиональной работе врачей ОКБ Рыбкина, Куделькиной, Васиной, Денисовой, Панфиловой, Марковой, пациентка 28 июля была выписана домой для дальнейшего амбулаторного наблюдения