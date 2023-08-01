За июль в роддомах Владимирской области родилось 794 ребенка

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В роддомах Владимирской области за июль родилось 794 ребенка,а 63 малыша появились на свет ранее срока.

Областной перинатальный центр помог появиться на свет 310 детям: из них 152 мальчика и 158 девочек. 48 малышей появились на свет раньше срока.

41 процент от общего числа новорожденных стали первенцами, вторыми детьми в семье стали 37 процентов младенцев, «третьими» и «последующими» - 22 процента детей. В семи семьях родились двойни.

С успехом родили пациентки с патологией сердечно-сосудистой системы, после операции из-за порока сердца, с патологиями нервной и костной, мочевыделительной систем, а также с тяжелыми формами сахарного диабета, преэклампсиями, задержками развития плодов и другие.

5 детей родилось с экстремально низкой массой тела, весом менее 1 кг. Самый маленький из них 760 грамм. Ему уже практически месяц, он уже усваивает по 30 грамм грудного молока и набирает необходимый вес.

Несколько недоношенных детей родились с тяжелыми формами внутриутробных воспалений легких, им проводились различные виды инвазивной вентиляции легких, в том числе высокочастотный режим, что позволило избежать тяжелых осложнений среди новорождённых.

3 родов осложнились массивной кровопотерей, был запущен аппарат для реинфузии крови.