Житель Владимира оформил кредит на умершую родственницу

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Владимира, подозреваемого в мошенничестве.

В конце июня в полицию Владимира поступило сообщение от начальника службы безопасности одного из финансовых учреждений. Заявитель пояснил, что неизвестный онлайн оформил кредит в сумме 100 000 рублей на умершую женщину.

Как сообщили в областном УМВД, полицейские установили злоумышленника, им оказался безработный житель Владимира. Воспользовавшись телефоном умершей родственницы и зная пароль, в том числе от мобильного банковского приложения, мужчина через личный кабинет бывшей владелицы оформил кредит. Погашать его он не планировал, деньги потратил на покупки и развлечения. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напоминаем, что по закону воспользоваться чужой банковской картой или мобильным приложением можно лишь с разрешения их владельца. До вступления в права наследования близкие умершего не имеют права снимать его деньги. То же самое касается найденных банковских карт или гаджетов. Уголовная ответственность наступает даже в случае неудачной попытки снятия средств, когда банковская карта была заблокирована владельцем.