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НовостиОбщество1 августа 2023 11:31

За неделю во Владимирской области заболеваемость ОРВИ выросла на 2,3 процента

Рост заболеваемости зарегистрирован во всех возрастных группах, кроме 7-14 лет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей вырос на 2,3%.

За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ в регионе обратилось 3 936 человек, во Владимире – 1 435. В сравнении с предыдущей неделей регистрируется рост заболеваемости во всех возрастных группах, кроме детей 7-14 лет.

«Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» провел 196 исследований, среди положительных находок - респираторные инфекции негриппозной этиологии: риновирусы. Заболеваний гриппом не выявлено.