В Александрове капремонт моста в Красном переулке ведется сразу по двум полосам

Фото из телеграм-канала Алексея Говырина.

В Александрове в Красном переулке начался первый за 43 года капремонт моста. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил депутат Государственной Думы РФ от Владимирской и Ивановской областей Алексей Говырин.

Мост соединяет центр города с Черемушками, микрорайоном который сейчас активно развивается: строятся многоквартирные дома, спортивная и социальная инфраструктура. Стоимость контракта составила более 129 млн рублей. Сюда входят федеральные и областные средства. Ремонт должен закончиться к 1 декабря. Подрядчик московский - ООО «Профремстрой». Длина моста - 77,29 метра.

«Для сокращения сроков принято решение выполнять ремонт сразу на двух полосах. Движение по мосту закрыто. Конечно, отсутствие путепровода создает трудности для горожан и дачников, которых летом в районе более миллиона. Сейчас — этап демонтажа и подготовки новых каркасов для опор. Также на площадку начали завозить пролетные балки. Муниципалитет разработал схему объезда. Транспортный поток пошел по отремонтированным в прошлом году дорогам», написал Алексей Говырин.