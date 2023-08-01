Во Владимире выбрали лучший дом

Фото с сайта городской администрации

В Владимире подведены итоги конкурса на лучший дом во Владимире в 2023 году. В финальную часть конкурса вышло 14 домов.

Дома-номинанты оценивались по техническому состоянию строительных конструкций и элементов здания, состоянию мест общего пользования, подъездов, придомовых территорий, наличию и состоянию детских и спортивных площадок, проведению энергосберегающих мероприятий, внедрению раздельного сбора мусора, состоянию контейнерных площадок и отсутствию задолженности по оплате за услуги ЖКХ.

Победителем конкурса в номинации «Лучший дом среди домов, введенных в эксплуатацию до 31.12.2017 включительно» признан дом № 27 по ул. Соколова-Соколенка. Второе место получил дом № 48-б по ул. Нижняя Дуброва. Третье место занял дом № 15-б по ул. Мира.

В номинации «Лучший дом среди домов, введенных в эксплуатацию с 1.01.2018 по настоящее время» первое место занял дом № 10 по ул. Всесвятской в мкр. Юрьевец. Второе место присуждено дому № 2 по 2-му Кирпичному проезду. Третье место - у дома № 188-д по ул. Добросельской.