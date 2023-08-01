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НовостиПроисшествия1 августа 2023 8:33

В Александрове при пожаре жилого дома пострадал мужчина

Ночью 1 августа в городе Александров загорелся 3-квартирный жилой дом
БОРТНИКОВА Ангелина
Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В Александрове 1 августа произошел пожар в жилом доме на улице Пески под Дубами. И, к сожалению, он не обошелся без трагедии.

Когда на место прибыли пожарные, из веранды дома шел дым. Однако сама площадь пожара оказалась не такой большой – огонь успел распространиться на 5 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, на пожаре пострадал 71-летний мужчина. Он получил ожог руки, помощь ему была оказана на месте. Также сгорели внутренняя отделка и имущество веранды. Сейчас причина пожара устанавливается дознавателями. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.