В Александрове при пожаре жилого дома пострадал мужчина

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области.

В Александрове 1 августа произошел пожар в жилом доме на улице Пески под Дубами. И, к сожалению, он не обошелся без трагедии.

Когда на место прибыли пожарные, из веранды дома шел дым. Однако сама площадь пожара оказалась не такой большой – огонь успел распространиться на 5 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области, на пожаре пострадал 71-летний мужчина. Он получил ожог руки, помощь ему была оказана на месте. Также сгорели внутренняя отделка и имущество веранды. Сейчас причина пожара устанавливается дознавателями. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём при курении.