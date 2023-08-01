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НовостиОбщество1 августа 2023 7:48

Владимирские светофоры оборудовали звуковым сопровождением для незрячих граждан

Прокуратура выявила у некоторых из них недочеты, которые могли привести к трагедии
БОРТНИКОВА Ангелина

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что во Владимире в местах компактного проживания инвалидов по зрению были установлены светофоры, не оборудованные звуковым сигналом. Речь идет об оживленных перекрёстках проспекта Строителей и улицы Мира, а также улицах Горького и площади Ленина.

Прокуратура по всем светофорам обратилась в администрацию города. В итоге, теперь светофоры оснащены дополнительными звуковыми устройствами для инвалидов. Звуковые сигналы незрячим были необходимы, так как в противном случае они лишались доступа к объектам социальной инфраструктуры.