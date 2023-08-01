Житель Коврова насмерть забил сожительницу из-за неубранной квартиры

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Коврова обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Установлено, что в один из дней в марте прошлого года, пьяный мужчина пришел с работы домой. Его встретила нетрезвая сожительница. Мужчине не понравилось, что дома было не убрано, а также не приготовлен ужин. Поэтому он начал избивать женщину. Сначала он ударил ее по голове, а когда она упала на пол, нанес не меньше 13 ударов по голове, туловищу и ногам, сообщили в областной прокуратуре.

От полученных травм женщина умерла на месте. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ковровский городской суд.