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НовостиПроисшествия1 августа 2023 7:45

Житель Коврова насмерть забил сожительницу из-за неубранной квартиры

Мужчина был недоволен, что женщина была пьяна и не встретила его с горячим ужином
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Коврова обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Установлено, что в один из дней в марте прошлого года, пьяный мужчина пришел с работы домой. Его встретила нетрезвая сожительница. Мужчине не понравилось, что дома было не убрано, а также не приготовлен ужин. Поэтому он начал избивать женщину. Сначала он ударил ее по голове, а когда она упала на пол, нанес не меньше 13 ударов по голове, туловищу и ногам, сообщили в областной прокуратуре.

От полученных травм женщина умерла на месте. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ковровский городской суд.