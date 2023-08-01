В Вольгинском благоустроили площадь перед культурно-досуговым центром

фото регионального Правительства

28 июля в поселке Вольгинском торжественно открыли обновленную площадь перед культурно-досуговым центром. Из областного бюджета было выделено около 26 миллионов рублей.

Площадь замостили брусчаткой, обустроили амфитеатр и фотозону, создали новые клумбы-газоны, выполнили озеленение и освещение общественной территории, установили лавочки и урны. Кроме этого, на площади установили ограждение и видеонаблюдение, а на здании КДЦ – уличный LED-экран, сообщает региональное Правительство.

Вольгинский культурно-досуговый центр – один из крупнейших домов культуры в Петушинском районе. Здесь работает около 60 коллективов, которые объединяют свыше 700 человек. В КДЦ проходят всевозможные концерты, спектакли, цирковые программы, мастер-классы, конкурсы, тематические праздники, благотворительные акции.