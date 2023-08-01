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НовостиОбщество1 августа 2023 7:27

Во Владимирской области обезвредили артиллерийский снаряд

Его нашли в лесу недалеко от Радужного
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото предоставлено пресс-службой регионального Управления Росгвардии

фото предоставлено пресс-службой регионального Управления Росгвардии

Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Невский» Управления Росгвардии по Владимирской области обследовали и обезвредили артиллерийский снаряд, обнаруженный в лесу недалеко от Радужного. Об опасной находке в правоохранительные органы сообщил местный житель.

На месте происшествия инженеры ОМОН идентифицировали обнаруженный предмет, как 76 – миллиметровый артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии. С соблюдением всех необходимых мер безопасности снаряд был уничтожен на месте.