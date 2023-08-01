В лесах Владимирской области установили больше 150 стрелок

фото отряда "ЛизаАлерт"

В лесах Владимирской области продолжают устанавливать стрелки. В нашем регионе этот проект реализуют Центр поиска пропавших людей и "ЛизаАлерт".

Установлено уже больше 150 стрелок в лесах региона. Добровольцы «ЛизаАлерт» ради разведки и установки указателей прошли сотни километров.

Большая часть установленных стрелок уже внесена в единый реестр проекта, а данные по стрелкам в ближайшее время будут переданы в ЦУКС региона и оперативные службы районов.

Напомним, что проект «Стрелки» стартовал 15 лет назад в Ленинградской области. Он помогает людям находить дорогу домой в лесах уже 24 регионов России. В том числе, с 2022 года — во Владимирской области.